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Запасы газа в хранилищах Европы сократились до минимума за пять лет

GIE: закачка газа в хранилища Европы в июне снизилась на 19%
Shutterstock

Закачка газа в подземных хранилищах Европы (ПХГ) снизилась до 19% в июне, что является минимумом за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что объемы закачки газа снизились на фоне жары и падения импорта сжиженного природного газа (СПГ).

«Запасы в ПХГ по итогам месяца поднялись лишь до минимальных за последние пять лет 49%», — говорится в публикации.

В июне из европейских хранилищ откачали 727 млн куб. м (минус 14% к прошлому году). Одновременно с этим закачка газа в ПХГ стала минимальной за два года — 10,1 млрд кубометров.

2 июня ТАСС сообщал, что в Европе закачка газа в ПХГ в мае снизилась на 13% по сравнению с прошлым годом, а запасы голубого топлива по итогам месяца являются минимальными за последние пять лет.

В мае отбор газа из европейских хранилищ составил 863 млн кубометров (+ 1,5% к прошлому году), а закачка в ПХГ в то же время закачка стала минимальной за два года и составила 9,4 млрд кубометров.

Ранее биржевые цены на газ в Европе весной взлетели на треть.

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