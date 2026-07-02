Названа самая подешевевшая рыба в России

Кета и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы в России по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

По информации на конец июня, оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и на 5%. Цена на кету упала до 450 рублей за кг, а на нерку — до 750 рублей.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что в первой половине лета цены на лососей традиционно высокие из-за того, что основной пик их вылова приходится на середину июля — середину августа.

До этого сообщалось, что общий долг российских компаний в сфере рыболовства и переработки рыбы по итогам первых трех месяцев года составил 1,1 трлн рублей. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем задолженности увеличился на 7%. Зверев допустил, что во втором квартале долг может продолжить рост.

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