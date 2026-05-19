Экономные россияне массово переключились с черной икры на красную

«Ъ»: спрос на черную икру в РФ упал почти на четверть

Спрос на черную икру в России за первые четыре месяца 2026 года упал на 22% в натуральном выражении, подсчитали в компании «Эвотор», которая занимается установкой кассового ПО. Потребители массово переходят на более доступные аналоги, пишет «Коммерсантъ».

В Рыбном союзе подтвердили тенденцию, связав ее с «трансформацией покупательских предпочтений».

В денежном выражении оборот черной икры сократился на 12%, хотя средний чек при этом вырос на 5% — до 7,5 тыс. рублей. Килограмм черной икры в первом квартале стал стоить 74,8 тыс. рублей — на 7,6% дороже, чем ранее.

Падение спроса сочетается со снижением производства: в январе–марте в России выпустили 22,7 тонны осетровой икры — это более чем на треть ниже прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Производители отмечают, что покупатели начали отдавать предпочтение более дешевой черной икре, сцеженной без забоя рыбы: ее стоимость в среднем на 30% ниже.

Некоторые вообще переключились на красную икру, продажи которой в натуральном выражении взлетели на 73%. По итогам прошлогодней путины вылов горбуши увеличился на 63% (до 223 тысяч тонн), а стоимость 1 кг красной икры снизилась на 14% — до 9,1 тысячи рублей.

Кроме того, россияне стали активнее покупать икру мойвы, минтая и трески: их совокупные продажи увеличились на 13%.

