Россиянам рассказали, как вернуть до 33 тыс. рублей за фитнес

Россияне могут вернуть часть налога на доходы физлиц (НДФЛ) за расходы на фитнес, бассейн, спортивные секции и другие занятия физкультурой. В 2026 году оформить вычет можно за 2023, 2024 и 2025 годы, рассказала «Газете.Ru» финансовый эксперт Елена Дроздова. По ее словам, сумма вычета достигает до 33 тыс. рублей.

«Право на такой вычет есть у граждан, которые официально работают и платят НДФЛ. Главное условие — спортивная организация должна входить в ежегодный перечень Минспорта. Вернуть налог можно за расходы не только на себя, но и на детей до 18 лет или до 24 лет, если они учатся очно. С 2026 года вычет также можно оформить за оплату тренировок родителей-пенсионеров. За супруга такой вычет пока не действует. Лимит расходов на социальные вычеты составляет 150 тыс. рублей в год. В эту сумму входят не только траты на спорт, но также лечение и обучение. Максимальный возврат зависит от ставки НДФЛ и может составить от 19,5 тыс. до 33 тыс. рублей. При ставке 13% вернуть можно до 19,5 тыс. рублей», — отметила Дроздова.

По ее словам, для расходов, сделанных в 2023 году, лимит ниже — 120 тыс. рублей. Максимальная сумма возврата в этом случае составляет 15,6 тыс. рублей, уточнила эксперт.

«Нельзя вернуть больше денег, чем человек фактически заплатил НДФЛ за год. Например, если за год было уплачено 15,6 тыс. рублей налога, то даже при больших расходах на спорт вернуть получится только эту сумму», — пояснила Дроздова.

Она уточнила, что в вычете могут отказать, если у человека нет дохода, облагаемого НДФЛ. Поэтому самозанятые и ИП на спецрежимах не смогут получить такой возврат, если у них нет другого дохода, с которого уплачивается НДФЛ.

Оформить вычет можно через налоговую инспекцию после окончания года. Для этого нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика. За расходы 2024–2025 годов обычно достаточно справки об оплате услуг из спортклуба. Если вычет оформляется за детей или родителей, потребуется подтвердить родство. За 2023 год понадобятся копия договора и чеки. Также вычет можно получить через работодателя в течение текущего года. В этом случае после подтверждения права на вычет работодатель временно перестанет удерживать НДФЛ из зарплаты. Еще один вариант — упрощенный порядок. Если фитнес-клуб передает данные в ФНС, готовое заявление появится в личном кабинете налогоплательщика, и его останется только подписать.

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