Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Бизнес

Набиуллина рассказала о препятствиях для роста производительности труда в России

Набиуллина назвала три барьера для роста производительности труда в России
Кирилл Зыков/РИА Новости

В России существует три барьера для роста производительности, заявил председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, первой проблемой является нежелание бизнеса отпускать сотрудников из падающих отраслей. В то время как одни отрасли растут, другие теряют спрос, но многие компании считают подобное снижение временным и не перераспределяют ресурсы в более эффективные производства, пытаясь удержать рабочую силу.

Второй барьер – господдержка неэффективных производств. Набиуллина отметила, что зачастую льготы и субсидии получают производства, которые уже испытывают трудности. Получая помощь такие компании перестают искать пути решения для повышения эффективности, существуя за счет господдержки.

Третья проблема заключается в административных ограничениях на увольнения, утверждает глава ЦБ. Вместо высвобождения рабочей силы для более производительных секторов, люди остаются на местах, где их труд может быть неэффективным. Набиуллина подчеркнула, что пока данная проблема не решена, рынок труда остается перегретым. В этой ситуации не происходит охлаждения, что сдерживает рост производительности.

До этого Набиуллина заявила, что напряженность на рынке труда является главным ограничителем для развития российской экономики.

Ранее на ПМЭФ рассказали о росте российской экономики в условиях западных санкций.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!