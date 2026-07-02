Набиуллина рассказала о препятствиях для роста производительности труда в России

Набиуллина назвала три барьера для роста производительности труда в России

В России существует три барьера для роста производительности, заявил председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, первой проблемой является нежелание бизнеса отпускать сотрудников из падающих отраслей. В то время как одни отрасли растут, другие теряют спрос, но многие компании считают подобное снижение временным и не перераспределяют ресурсы в более эффективные производства, пытаясь удержать рабочую силу.

Второй барьер – господдержка неэффективных производств. Набиуллина отметила, что зачастую льготы и субсидии получают производства, которые уже испытывают трудности. Получая помощь такие компании перестают искать пути решения для повышения эффективности, существуя за счет господдержки.

Третья проблема заключается в административных ограничениях на увольнения, утверждает глава ЦБ. Вместо высвобождения рабочей силы для более производительных секторов, люди остаются на местах, где их труд может быть неэффективным. Набиуллина подчеркнула, что пока данная проблема не решена, рынок труда остается перегретым. В этой ситуации не происходит охлаждения, что сдерживает рост производительности.

До этого Набиуллина заявила, что напряженность на рынке труда является главным ограничителем для развития российской экономики.

Ранее на ПМЭФ рассказали о росте российской экономики в условиях западных санкций.