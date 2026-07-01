В Госдуме пообещали «плотно» взаимодействовать с Центробанком по теме стейблкойнов

Осенью этого года Госдума начнет активную работу с Центробанком (ЦБ) по вопросам регулирования стейблкойнов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на Финансовом конгрессе Банка России, его цитирует ТАСС.

«Да, и, кстати, говорили о стейблкойнах. Вот уже есть договоренность, в том числе с ЦБ, что осенью начнем плотно этой темой заниматься», — сказал он.

До этого Банк России напомнил, что цифровой рубль и стейблкоин — это разные понятия: первый является официальной валютой, а второй — лишь криптоактивом. По информации ЦБ, цифровой рубль — это форма российской национальной валюты, выпускаемая самим Банком России. Он признан официальным платёжным средством и используется так же, как наличные и безналичные рубли.

В отличие от него, стейблкоин создается частными лицами или компаниями и не является законным средством платежа. Это, по сути, заменитель денег, используемый в криптовалютной среде, но не имеющий официального статуса.

Ранее стейблкоин А7А5 стал вторым по объему переводов в мире.