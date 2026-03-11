Стейблкоин А7А5 стал вторым по объему переводов в мире

Стейблкоин А7А5 занял второе место в мире по объему переводов

Рублевый стейблкоин А7А5 стал вторым в мире по объему переводов среди всех токенов в блокчейне TRON, сообщает аналитический сервис Tronscan.

По данным сервиса, А7А5 превысил показатели большинства других цифровых активов.

В статистике Tronscan учитываются все переводы, проходящие в блокчейне, и автоматически агрегируются платформой.

Напомним, стейблкоин А7А5 с привязкой 1:1 к российскому рублю был выпущен в феврале 2025 года под государственным регулированием Кыргызской республики. Он признан Центробанком РФ цифровым финансовым активом и предназначен для внешнеэкономической деятельности и цифровой платежной инфраструктуры.