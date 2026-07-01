Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий на федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок для оперативного освоения бюджетных средств регионами. Об этом спикер заявила в ходе пленарного заседания, трансляция велась на сайте верхней палаты парламента.

«Я бы предложила, с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем... Может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность [регионам] быстро осваивать средства», — сказала председатель СФ.

Матвиенко добавила, что вице-спикер Совфеда Николай Журавлев мог бы обратиться в правительство РФ с соответствующим предложением. По ее словам, действие моратория следует распространить на период до завершения специальной военной операции. Подобные меры предоставят регионам право принимать решения по строительству инфраструктурных и социальных объектов в ускоренном режиме, отметила спикер.

Несколькими часами ранее Матвиенко заявила, что в России действительно сложилась нелегкая ситуация с топливом. Однако, по ее словам, надо «не охать-ахать, а вместе искать решение». Таким образом она ответила томскому сенатору Виктору Крессу, который заявил, что правильно было бы отдать приоритет в обеспечении топливом агропромышленному комплексу. Ранее сельхозпроизводители уже жаловались на проблемы с ценами и доступностью горючего. Как рассказали в Российском зерновом союзе, основную трудность создает именно рост цен. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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