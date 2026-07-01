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Россияне стали больше тратить на онлайн-кинотеатры

МТС Банк: платежи россиян за онлайн-кинотеатры выросли на треть за год
Максим Блинов/РИА Новости

Количество платежей россиян за подписку на онлайн-кинотеатры выросло на треть в январе — мае 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. А 20% участников опроса хотя бы раз делали такой подарок друзьям или родственникам. Об этом говорится в исследовании Buzzoola и МТС Банка, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным аналитиков банка, средний чек за подписку вырос на 12%, до 390 рублей. Основной аудиторией онлайн-кинотеатров являются женщины в возрасте от 36 до 50 лет — на их долю приходится 27% от общего количества транзакций.

По данным Buzzoola, подписку на онлайн-кинотеатры в подарок чаще всего покупают мужчины — 22% против 16% у женщин. Среди разных возрастных аудиторий их обычно дарят женщины и мужчины 18–24 лет — 35 и 30% соответственно.

Однако в основном подписку на онлайн-кинотеатр пользователи оплачивают самостоятельно — так поступают 36% респондентов. Еще 35% отмечают, что подписка на онлайн-кинотеатр входит в экосистемный пакет сервисов, а 19% пользуются доступом, который оплачивают члены семьи. При этом каждый десятый делит оплату за онлайн-кинотеатр с кем-то.

Почти три четверти респондентов (74%) готовы платить за просмотр контента в онлайн-кинотеатре без рекламы не более 200 рублей в месяц. Еще около 9% респондентов согласны на цены в диапазоне от 200 до 400 рублей за такую опцию. Платить более 1 тыс. рублей за отсутствие рекламы готовы 8% участников опроса.

Большинство респондентов — 68% — пока не готовы полностью отказаться от модели подписки без рекламы. Однако аудитория становится заметно более гибкой: уже 32% россиян согласны смотреть рекламу в обмен на полный доступ к контенту со скидкой не менее 50% от стандартной стоимости подписки. Наиболее лояльной аудиторией к такой модели оплаты оказались молодые пользователи 18–24 лет — 35%. Реже других возрастных аудиторий готовы смотреть рекламу ради скидки респонденты старше 55 лет — 17%.

Ранее были названы самые популярные антиутопии у россиян.

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