В России впервые с 2019 года появится абсолютно новый банк

На российском банковском рынке впервые с 2019 года появится новый игрок. В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) зарегистрировали кредитную организацию под названием «Элемент» с уставным капиталом в 3,6 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Единственным учредителем нового банка стал управляющий партнер консалтинговой компании Gardiner Resources Вадим Логофет. Председателем правления указана Ольга Юдакова, которая в прошлом отвечала за риски в Московском кредитном банке (МКБ).

Численность банков в России в последние годы неуклонно сокращалась из-за поглощений более крупными кредитными организациями, лишения лицензий из-за нарушений или финансовой несостоятельности. Новые банки в стране не открывались с 2022 года, однако и тогда речь шла не о дебютантах на рынке. Например, лицензию получил уже существующий банк «Точка», который до этого работал с лицензией другой кредитной организации. В 2022 году новый банк также создал маркетплейс Ozon. Но это, как отметили в «Интерфакс», была фактически вынужденная мера из-за санкций, введенных против его действующей «дочки». Таким образом, в последний раз абсолютно новый банк появился на российском рынке в 2019 году. Это был региональный «Банк 131» из Казани.

Ранее сообщалось, что количество банков в России в 2026 году может сократиться до 300.