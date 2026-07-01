Назван главный фактор при покупке квартиры в Москве

Для московских семей одним из ключевых факторов при покупке квартиры стало наличие социальной инфраструктуры для детей. 58% москвичей готовы выбрать жилой комплекс, если в нем уже есть или строятся школа, детский сад и поликлиника, рассказал «Газете.Ru» директор по продукту девелоперской компании MR Денис Хазов со ссылкой на проведенное исследование.

По его словам, покупатели все чаще воспринимают семейный жилой комплекс не только как дом с детской площадкой, а как среду для повседневной жизни.

«Наше исследование показало, что понятие семейного жилого комплекса покупатели сегодня прежде всего связывают с безопасной средой и комфортом. Москвичи чаще выбирают базовые характеристики качества проекта — безопасность детей, транспортную доступность и близость образовательной инфраструктуры, чем дополнительные сервисы. Для 88,1% жителей столицы важна престижность и уровень общеобразовательной школы для ребенка. Хорошую транспортную доступность назвали 57,9%», — отметил Хазов.

По его словам, безопасность также входит в число ключевых требований: наличие современных систем безопасности в доме важно для 51,3% москвичей, видеонаблюдение без слепых зон — для 42,1%. Детскую площадку с безопасным покрытием назвали обязательной характеристикой 40,8% семей, хорошую просматриваемость двора из окон — 38%.

Хазов добавил, что семьи обращают внимание и на качество среды внутри жилого комплекса: более 77% жителей учитывают архитектуру, входные группы и ландшафтный дизайн. Наличие зон для семейного отдыха важно для 62,5%, а детскую инфраструктуру как признак семейного проекта назвали 77,6%.

По словам эксперта, застройщикам уже недостаточно просто построить жилье и двор.

«Сегодня жилые комплексы перестали выполнять функцию спального места. Покупатель приобретает не только квадратные метры, а комплексный продукт, который формирует комфортную среду и семейный уклад», — пояснил Хазов.

Он отметил, что семейные проекты должны учитывать повседневный сценарий жизни родителей и детей: путь до школы или сада, безопасные дворы, игровые зоны, места для спорта, помещения для колясок и самокатов, а также пространства для разных возрастов.

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