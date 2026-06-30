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Стало известно, какие новостройки предпочитают москвичи

Девелопер Ружицкая: покупки новостроек с отделкой в Москве выросли до 45% в 2026 году
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Спрос москвичей на квартиры с отделкой от застройщика продолжает расти: если по итогам 2025 года доля таких сделок составляла 37,1%, то за пять месяцев 2026-го показатель увеличился до 45,2%. Об этом «Газете.Ru» рассказала коммерческий директор девелоперской компании UNIKEY Юлия Ружицкая.

«Наиболее востребованным вариантом стала предчистовая отделка с готовым санузлом — 12,9% от числа сделок. На втором месте — стандартная чистовая отделка (10%). Далее следуют обычная предчистовая отделка (6,1%) и формат в стиле лофт (6%). Покупатели все чаще воспринимают ремонт от застройщика как возможность сэкономить время и избежать дополнительных затрат на покупку стройматериалов, поиск подрядчиков и контроль работ», — отметила Ружицкая.

По ее словам, предчистовой формат с готовым санузлом позволяет быстрее переехать и при этом сохранить возможность адаптировать интерьер под себя — именно поэтому он вызывает наибольший интерес покупателей. Вместе с тем лоты без отделки по-прежнему остаются наиболее распространенными — на них приходится 61,4% от общего объема продаж за два года, добавила девелопер. Такой формат хорошо подходит инвесторам, ориентированным на перепродажу с минимальными вложениями и покупателям, которые хотят сделать весь ремонт самостоятельно, подчеркнула Ружицкая.

Она ожидает, что доля квартир с отделкой продолжит расти — ключевым драйвером станет также сохранение льготных ипотечных программ, поскольку итоговая стоимость квартиры с ремонтом от застройщика легче вписывается в требования по первоначальному взносу или сумме кредита.

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