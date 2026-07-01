Эксперт о планах запретить въезд россиянам в ЕС: «Туриндустрия этому не рада»

Страны Европы на самом деле ждут возвращения российских туристов, но вынужденно следуют общей политике Евросоюза, так как находятся практически «в заложниках» решений Брюсселя. Особенно страдают государства, где традиционно было много туристов из РФ – это Греция, Франция, Италия и Испания, рассказал НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Я часто бываю на международных туристических выставках и могу заверить, что все сотрудники туристической индустрии Европы с нетерпением ждут возвращения российских туристов. Думаю, они выступят за то, чтобы россиянам давали визы под поездку, как и сейчас», ― подчеркнул эксперт.

Однако, несмотря на желания представителей отрасли, они вынуждены следовать политике ЕС, так как не могут повернуть вспять уже запущенный маховик, констатировал специалист. Он назвал это удручающей дискриминацией, подчеркнув, что туризм должен объединять людей, а не плодить ксенофобию и вражду.

По мнению турэксперта, политики забывают о важности туриндустрии для экономики. Причем планы о полной отмене виз лишь обсуждаются на перспективу – никто не говорит о срочности таких мер, потому что Европа в целом идет на это неохотно, принимая такие решения лишь как демонстративные шаги в момент, пока конфликт на Украине продолжается, заключил Арутюнов.

Напомним, «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что россиянам могут полностью запретить туристические поездки в страны Евросоюза. Отмечается, что в рамках 21-го пакета санкций в Брюсселе обсуждают новые ограничения ― как для всех граждан России, так и для отдельных категорий. Кто выступает за полный запрет, что происходит с выдачей шенгенских виз сейчас и как новые инициативы могут повлиять на россиян ― в материале «Газеты.Ru».

В Германии ранее призвали Европу не выдавать туристические визы россиянам.