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Бизнес

Wildberries стал владельцем «Еаптеки»

Группа компаний RWB выкупила контрольный пакет сети аптек «Еаптека»
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Сервис онлайн-заказа лекарственных препаратов «Еаптека» вошел в состав группы RWB, объединяющей Wildberries и Russ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Покупка актива стала частью стратегии по развитию направления «RWB Здоровье» и созданию единой цифровой платформы здоровья, о запуске которой компания объявила в рамках Петербургского международного экономического форума.

В компании рассчитывают, что интеграция одного из крупных участников фармацевтического рынка позволит значительно расширить ассортимент лекарственных препаратов и товаров для здоровья, представленных на платформе. Кроме того, благодаря сделке RWB получит партнерскую сеть, объединяющую более 25 тыс. аптек, где можно будет получать оформленные через платформу заказы. По оценке компании, это повысит доступность лекарств и сопутствующих товаров, в том числе для жителей удаленных регионов России.

Управляющий директор «RWB Здоровье» Анастасия Карпова сообщила, что создаваемая компанией цифровая платформа объединит медицинский и фармацевтический маркетплейсы. По ее словам, присоединение «Еаптеки» стало очередным этапом реализации этой стратегии. Она отметила, что лекарства и товары для здоровья уже представлены на Wildberries, однако объединение компетенций позволит существенно увеличить ассортимент и расширить доступ покупателей к лекарственным препаратам. Кроме того, производители фармацевтической продукции смогут использовать инфраструктуру «RWB Здоровье» для взаимодействия с потребителями.

В компании также напомнили, что соглашение о покупке «Еаптеки» стало продолжением сотрудничества сторон. С августа 2025 года пользователи Wildberries уже могли заказывать через платформу лекарственные препараты, биологически активные добавки, медицинскую технику, косметику и другие товары из ассортимента «Еаптеки».

Ранее на российском маркетплейсе появился сервис для создания брендированных страниц продавцов

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