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Бизнес

Решетников заявил об «остывании» российского рынка труда

Решетников: российский рынок труда остывает, присутствует избыток кадров
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил об «остывании» российского рынка труда. В некоторых отраслях и вовсе наблюдается избыток кадров, его цитирует РИА Новости.

Он отметил соотношение вакансий и кадров в отраслях экономики нормализуется.

«В каких-то секторах мы видим четырехдневку, в каких-то мы видим неполную загрузку, там особенно сектора машиностроения, инвестиционные товары, то, что в первую очередь страдает от охлаждения экономики, там скорее даже какой-то есть избыток», — сказал глава ведомства.

26 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в России на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне — всего 2,2%. В ходе пленарной сессии «Рынок труда: вызовы, тренды, решения» она напомнила, что в 2019 году, до пандемии коронавируса, уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на «уже привычной» гражданам РФ низкой отметке.

Вице-премьер указала, что количество вакансий на портале «Работа России» уже достигло почти двух миллионов позиций.

Ранее Путин назвал важное условие уверенного роста экономики страны.

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