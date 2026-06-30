Глава минфина США рассказал, кто приобретает нефть у Ирана

Сегодня только Китай закупает нефть у Ирана, другие государства опасаются возможности восстановления американских санкций на энергоносители Исламской Республики. Об этом в интервью Fox News заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент.

По его словам, Тегеран продает Пекину нефть со скидкой.

Бессент также приветствовал снижение цен на нефть с момента подписания меморандума США и Ирана и добавил, что администрация будет следить за понижением цен у поставщиков бензина.

До этого сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило генеральную лицензию, разрешающую производство и продажу иранской нефти до 21 августа 2026 года.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Вашингтоном и Тегераном, Соединенные Штаты согласились отменить ограничения на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтепереработки, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские операции, страхование и транспортировку, говорится в материале агентства.

Ранее цены на нефть снизились после нового плана США и Ирана.