В России ожидают проблем с кадрами через 10 лет

Solar Staff: через 10 лет в РФ станет сложнее закрывать задачи через наем в штат

Через 10 лет российским компаниям может стать сложнее закрывать задачи через обычный наем в штат. Бизнесу придется чаще сочетать постоянных сотрудников, внешних экспертов и технологии, рассказал «Газете.Ru» гендиректор сервиса Solar Staff Роман Шинкаренко.

«Кадровый дефицит уже нельзя решать только повышением зарплат и активным подбором сотрудников. На рынок труда влияют демография, старение кадров, конкуренция за специалистов и внедрение искусственного интеллекта. Через 10 лет компаниям придется думать не только о том, где найти сотрудника, но и о том, как быстрее собрать нужных людей под конкретную задачу. Где-то нужен штатный специалист, где-то — внешний эксперт на несколько недель, а где-то часть работы можно закрыть технологией», — отметил Шинкаренко.

Он подчеркнул, что ошибка бизнеса — пытаться решать все задачи одним способом найма. По мере роста проектной работы компаниям будет выгоднее привлекать редкую экспертизу со стороны, а не всегда держать специалиста на полной ставке, считает Шинкаренко.

Демографический фактор усилит проблему. Работников старше 60 лет уже больше, чем специалистов 23–30 лет, поэтому молодежь не сможет полностью закрыть кадровый разрыв, подчеркнул эксперт.

Он уверен, что бизнесу придется активнее развивать обучение внутри компаний: через стажировки, наставничество и проектную работу. Со старшими специалистами, напротив, нужно выстраивать гибкие форматы занятости — консультации, частичное участие в проектах или подключение к сложным задачам, сказал Шинкаренко.

«ИИ не отменит потребность в людях, но изменит их роль. ИИ снимает часть нагрузки, но не заменяет ответственность. В бизнесе все равно остается вопрос: кто понял задачу, кто принял решение, кто объяснил его клиенту и кто отвечает за результат», — пояснил он.

При этом гибкая занятость должна быть юридически корректной. Если человек фактически работает как штатный сотрудник, с фиксированным графиком и зависимостью от одного заказчика, это уже зона риска, подчеркнул Шинкаренко.

«Через 10 лет бизнесу может не хватить людей не потому, что они исчезнут с рынка. Их может не хватить именно для старого подхода, где каждую потребность пытаются закрыть полной ставкой», — заключил Шинкаренко.

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