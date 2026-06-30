Эксперт назвал вещи, которые стоит взять в летнее автопутешествие

В летнее автопутешествие стоит взять термосумку или автохолодильник, термобутылку, солнцезащитные шторки, органайзер для проводов и автомобильную зарядку с несколькими разъемами. Эти вещи помогут сделать дорогу комфортнее и не перегрузить машину лишними предметами, рассказал «Газете.Ru» категорийный менеджер направления «Авто» маркетплейса Мегамаркет Дмитрий Васильев.

«Перед выездом не стоит собирать набор «на все случаи жизни». Лучше заранее представить реальные ситуации в пути: жара в салоне, усталость пассажиров, разряженные гаджеты, нагревшийся перекус и мелочи, которые теряются между сиденьями. Для дальних маршрутов стоит взять термокружку или термобутылку большого объема. Если остановки будут редкими, пригодятся компактный автохолодильник или термосумка — в них удобно хранить напитки, фрукты, детское питание и продукты, чувствительные к жаре», — отметил Васильев.

По его словам, пассажирам, которым тяжело долго сидеть в одной позе, помогут подушка под поясницу, мягкая накладка на ремень безопасности и гамак для ног, который крепится к переднему сиденью, а для ночной поездки можно взять легкий плед и маску для сна.

Порядок в салоне помогут сохранить крючки на подголовник, складной контейнер или мини-урна, а также многоразовые зип-пакеты для проводов, лекарств и влажных вещей, уточнил Васильев. Летом также пригодятся солнцезащитные шторки, а для остановок на природе — складной коврик, добавил эксперт.

Отдельно Васильев посоветовал продумать зарядку гаджетов: в дороге обычно используются сразу несколько устройств, поэтому лучше заранее взять зарядку с несколькими разъемами, кабели разных типов и органайзер для проводов.

Для детей подойдет органайзер на спинку сиденья: в него можно убрать планшет, наушники, игрушки, книги, салфетки и перекус, считает Васильев. Планшет лучше закрепить, чтобы ребенку не приходилось держать его в руках всю дорогу, рекомендовал эксперт.

При этом пространство рядом с водителем не стоит перегружать. В зоне быстрого доступа должны оставаться только вещи, связанные с управлением и безопасностью: телефон, очки, вода и зарядка, подчеркнул Васильев.

«Комфорт в дальней поездке создают не сами аксессуары, а их уместность. Перед выездом лучше заранее составить короткий список действительно нужных вещей под конкретный маршрут. Но, помимо этого, важно проверить и базовый набор на экстренный случай: аптечку, исправный огнетушитель, светоотражающие жилеты, компрессор и набор для ремонта шин», — заключил эксперт.

Ранее россиянам объяснили, какие вещи должны быть в машине летом.