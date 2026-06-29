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Россиянам объяснили, какие вещи должны быть в машине летом

Автоэксперт Ерицян: летом в машине должны быть вода и фонарь
Dmytrenko Vlad/Shutterstock

Многие водители ограничиваются аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки, однако летняя эксплуатация автомобиля имеет свою специфику. В жаркую погоду особенно полезно иметь запас питьевой воды, внешний аккумулятор для телефона, фонарь и светоотражающий жилет, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян.

«Также в период отпусков возрастает количество дальних поездок, поэтому разумно дополнить комплект компрессором для подкачки шин, пусковыми проводами и минимальным набором инструментов. Эти вещи занимают немного места, но способны существенно упростить решение проблем в дороге. Во время длительных поездок в жаркую погоду вода может потребоваться не только пассажирам. В ряде случаев она помогает временно решить бытовые задачи, например очистить стекла или удалить загрязнения, которые ухудшают обзор», — отметил Ерицян.

По его словам, при этом важно понимать, что вода не является заменой техническим жидкостям, но наличие запаса всегда повышает уровень готовности к непредвиденным ситуациям, особенно если маршрут проходит через малонаселенные участки дорог.

Ерицян сказал, что, если автомобиль используется для путешествий, стоит заранее подготовиться к возможным внештатным ситуациям: помимо стандартного набора полезно иметь компрессор и буксировочный трос. Для автомобилей без встроенных функций необходимо иметь манометр для проверки давления в шинах и зарядные устройства для мобильных устройств, добавил эксперт. Также он посоветовал возить с собой небольшой запас моторного масла и омывающей жидкости. На больших пробегах такие расходные материалы могут потребоваться неожиданно, а возможность быстро восполнить их запас помогает избежать лишних задержек и расходов, подчеркнул Ерицян.

По его словам, одна из самых распространенных ошибок заключается в том, что водители уделяют внимание только техническому состоянию машины, забывая о подготовке к возможным нештатным ситуациям. При этом даже незначительная неисправность может создать серьезные сложности вдали от населенных пунктов, предупредил эксперт. Практика показывает, что наличие минимального набора необходимых вещей позволяет быстрее справляться с большинством типичных дорожных проблем, заключил Ерицян.

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