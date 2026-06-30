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Эксперт рассказал, как зумеры меняют отношение к сбережениям

Финансист Садиков: зумеры сочетают накопления с управлением деньгами в цифровой среде
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Поколение Z переосмысливает подход к накоплениям: молодые россияне хотят не просто откладывать деньги, а быстро управлять ими в цифровой среде. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор финтех-платформы Casheron Нурбек Садиков.

«Поколение Z переосмысливает саму философию накопления. Они не копят «на черный день» в классическом понимании — они формируют управляемый капитал и стремятся видеть деньги в движении. Около 40% зумеров используют банковские депозиты как основной инструмент сбережений. Высокая ключевая ставка сделала вклады понятным и доходным способом хранения денег, однако молодым пользователям важны не только проценты. Для них важны скорость операций, прозрачность условий и полный контроль над своими финансами в цифровой среде, а также возможность быстро вывести деньги», — отметил Садиков.

По его словам, при этом финансовое поведение зумеров остается контрастным: они готовы тратить деньги на комфорт, кафе, доставку, одежду и электронику, но одновременно внимательнее относятся к сбережениям и цифровым инструментам управления деньгами. Зумерам не нужны сложные структуры — им нужен понятный финансовый продукт и возможность в любой момент распоряжаться своими деньгами, подытожил Садиков.

По его словам, данные исследований также показывают, что стереотип о зумерах как о поколении, которое не умеет копить, не подтверждается. Так, по информации НАФИ, 89% представителей поколений альфа и Z считают важным иметь финансовую подушку безопасности, а 66% задумываются о своем финансовом будущем.
Исследование «Банки.ру» показало, что зумеры и поколение альфа чаще других сначала откладывают или инвестируют деньги, а уже потом тратят. Такой стратегии придерживаются 36% молодых респондентов.

Ранее сообщалось, что россияне забраковали финансовые советы нейросетей.

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