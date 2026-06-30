Россиянам рассказали, что выбрать — новостройку или вторичную квартиру

Молодым семьям, которые планируют улучшать жилищные условия постепенно и могут воспользоваться льготными ипотечными программами, зачастую имеет смысл рассматривать новостройки. Если же квартира нужна здесь и сейчас, важна готовая инфраструктура и возможность сразу переехать, во многих случаях более рациональным выбором становится вторичный рынок, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Вопрос выбора между новостройкой и вторичным жильем сегодня нужно рассматривать не только через характеристики самой квартиры, но и через возможности конкретной семьи. За последние годы рынок жилья существенно изменился. По данным Росстата, стоимость жилья на первичном рынке за последние пять лет выросла более чем в два раза, а ипотечные ставки по рыночным программам остаются на уровне, который для многих семей делает покупку жилья серьезным финансовым вызовом. При этом говорить о том, что новостройки однозначно лучше вторичного жилья или наоборот, было бы неправильно. У каждого варианта есть свои преимущества и свои ограничения», — отметил Аксененко.

По его словам, главное преимущество новостроек — современные планировки, новые инженерные сети, благоустроенные дворы, энергоэффективные технологии. Кроме того, именно на первичном рынке сегодня действуют основные государственные программы поддержки, включая семейную ипотеку, сказал депутат. Для многих семей это становится решающим фактором при выборе жилья, добавил парламентарий.

По его словам, при этом есть и обратная сторона: покупатель нередко получает квартиру без отделки и вынужден дополнительно вкладывать значительные средства в ремонт, мебель и обустройство. Кроме того, при покупке жилья на стадии строительства всегда существуют риски, связанные со сроками сдачи объекта и развитием социальной инфраструктуры вокруг новых жилых комплексов, подчеркнул Аксененко.

Он добавил, что вторичное жилье привлекает прежде всего тем, что в квартиру можно заехать практически сразу после покупки. Как правило, такие дома уже встроены в сложившуюся городскую среду: рядом есть школы, детские сады, поликлиники, магазины, общественный транспорт, подчеркнул Аксененко. Для семьи с детьми это зачастую становится серьезным преимуществом, констатировал парламентарий.

Однако у вторичного жилья тоже есть свои риски. Это состояние инженерных коммуникаций, необходимость капитального ремонта дома, юридическая история объекта, наличие обременений или спорных сделок в прошлом, пояснил Аксененко. Поэтому перед покупкой важно внимательно проверять документы и техническое состояние квартиры, добавил депутат.

«Главная ошибка при покупке жилья — ориентироваться только на цену квадратного метра. Люди покупают не просто квартиру, а среду для жизни на многие годы вперед. Поэтому необходимо оценивать транспортную доступность, наличие рабочих мест поблизости, обеспеченность района школами, детскими садами, поликлиниками, качество благоустройства и перспективы развития территории», — подчеркнул Аксененко.

Он заключил, что в конечном итоге не существует универсального ответа на вопрос, что лучше — новостройка или вторичка. Есть ответ на другой вопрос: какой вариант лучше поможет конкретной семье решить ее жилищный вопрос, отметил Аксененко. По его словам, именно этот критерий сегодня должен оставаться главным.

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