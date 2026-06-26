Россиян предупредили о снижении скидок на вторичные квартиры в 2027 году

Риелтор Бочарникова: средняя скидка на вторичное жилье снизится до 5% в 2027 году

В 2027 году средний дисконт на вторичное жилье может снизиться до 4,5–5%, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

По ее словам, в июле прошлого года средняя скидка на вторичном рынке достигала рекордных 6,5%. В январе она составляла 6,1%, а в мае снизилась до 5,2%.

«Скидки на вторичном рынке — нестабильный показатель. Сегодня к торгу могут быть готовы большинство продавцов, а завтра их доля резко сократится. На это влияют как личные обстоятельства собственников, так и ситуация с ипотекой, спросом и предложением. Скидки могут сокращаться не только при реальном росте спроса в период снижения ипотечных ставок, но и просто на волне ожиданий, что это может произойти в горизонте трех-шести месяцев», — пояснила Бочарникова.

Она отметила, что, чем выше уверенность продавцов в будущем снижении ставок и оживлении спроса, тем меньше у покупателей шансов получить заметный дисконт.

По словам Бочарниковой, исключение возможно, если ЦБ займет более жесткую позицию и снова начнет повышать ключевую ставку. В таком случае средние скидки могут вернуться к 6–6,5%, считает риелтор.

Она добавила, что наибольший дисконт чаще дают продавцы, которым нужно срочно закрыть сделку. Это могут быть собственники, планирующие переезд, разъезд после развода или покупку другой квартиры, пояснила эксперт. По ее словам, такие продавцы готовы снижать цену, оставлять мебель и быстрее принимать решения.

Есть продавцы, которые сильно зависят от информационного фона и могут делать большие скидки на фоне тревожных ожиданий, как и собственники, которые выставляют цену выше рынка и готовы годами ждать покупателя, уточнила Бочарникова.

Эксперт предупредила, что у покупателей, откладывающих сделку в ожидании больших скидок, есть риск упустить хороший объект и в итоге купить дороже.

«Вернуться обратно и купить в «лучший момент» не получится. Рано или поздно вторичный рынок начнет активнее догонять новостройки по росту цен», — заключила Бочарникова.

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