Стало известно, кого ждет повышение пенсии в августе

Россияне, которые отпраздновали 80-летний юбилей в июле, могут рассчитывать на повышение пенсии в августе. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Гражданам, которым в июле исполнилось 80 лет, с августа государство увеличит в два раза фиксированную часть выплаты к пенсии. Сейчас она составляет 8 134 рубля, а после повышения вырастет до 16 269 рублей», — уточнила парламентарий.

Кроме того, по ее словам, в следующем месяце также сделают перерасчет страховых пенсий тех, кто работал в 2023 году. Им максимально смогут начислить три пенсионных коэффициента за предыдущий год работы. Бессараб уточнила, что повышение выплат произойдет в автоматическом режиме, поэтому пенсионерам не нужно будет писать заявления.

До этого Светлана Бессараб говорила, что в 2025 году страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды.По ее словам, начиная с 1 февраля 2025 года пенсии будут индексироваться с учетом процента инфляции, а с 1 апреля — на основе роста инвестиционного портфеля. По данным парламентария, пенсии работающих пенсионеров в следующем году будут подвергаться индексации по тем же правилам, что и у неработающих.

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