Глава Ленобласти рассказал о ситуации с топливом в регионе

Ситуация с топливом в Ленинградской области не критична. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко, его слова приводит газета «Коммерсантъ».

Глава региона отметил, что «ритмичность поставок сейчас ниже обычной».

«Но дефицит не критичный, есть сложности в логистике. Требуются нестандартные решения. Нефтяные компании принимают оперативные меры по стабилизации ситуации. <...> Усилили координацию с поставщиками», — сказал Дрозденко.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.