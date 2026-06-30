В Иркутской области сократят часть рейсов из-за ситуации с топливом

В Иркутской области временно сократят количество регулярных и экскурсионных рейсов пароходов из-за ситуации с топливом. Об этом сообщает АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ВСРП).

Отмечается, что приоритетное обеспечение топливом будет направлено на выполнение социально значимых перевозок и работу паромных переправ, которые субсидируются государством. Остальные маршруты будут сокращены, а стоимость билетов ожидает индексация.

Компания также рассматривает возможность переноса поездок на более поздние даты после нормализации ситуации с поставками топлива.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.