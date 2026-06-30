Вице-премьер ответил на вопрос о влиянии холодной погоды на урожай в России

Патрушев заявил, что холодная погода в июне не повлияет на урожай в России

Прохладная погода в июне не повлияет на сбор урожая в России, таких прогнозов нет. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в беседе с РИА Новости.

«Нет прогнозов, что это может как-то негативным образом повлиять на урожай. Спокойно зашли в фазу уборки и будем, соответственно, ее реализовывать», — сказал он, отвечая на вопрос агентства.

Общая посевная площадь в России под урожай 2026 года утверждена Минсельхозом на уровне около 83 млн гектаров. Площадь под яровыми культурами составит 56 млн га. В том числе почти на 700 тыс. га увеличатся посевы зерновых культур, на 300 тыс. га — площади под масличные.

Агроэксперт Тимур Чернов сообщал, что в начале лета растения могут потерять завязи в результате засухи, атак паразитов и перелива. Для того чтобы сохранить урожай, важно соблюдать стабильный температурный режим, а также поддерживать достаточную влажность и сбалансированное питание.

Ранее дачников предупредили, что может навредить урожаю в первой половине лета.