Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

Вице-премьер ответил на вопрос о влиянии холодной погоды на урожай в России

Патрушев заявил, что холодная погода в июне не повлияет на урожай в России
Валерий Морев/РИА Новости

Прохладная погода в июне не повлияет на сбор урожая в России, таких прогнозов нет. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в беседе с РИА Новости.

«Нет прогнозов, что это может как-то негативным образом повлиять на урожай. Спокойно зашли в фазу уборки и будем, соответственно, ее реализовывать», — сказал он, отвечая на вопрос агентства.

Общая посевная площадь в России под урожай 2026 года утверждена Минсельхозом на уровне около 83 млн гектаров. Площадь под яровыми культурами составит 56 млн га. В том числе почти на 700 тыс. га увеличатся посевы зерновых культур, на 300 тыс. га — площади под масличные.

Агроэксперт Тимур Чернов сообщал, что в начале лета растения могут потерять завязи в результате засухи, атак паразитов и перелива. Для того чтобы сохранить урожай, важно соблюдать стабильный температурный режим, а также поддерживать достаточную влажность и сбалансированное питание.

Ранее дачников предупредили, что может навредить урожаю в первой половине лета.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!