В Минфине пообещали не менять условия семейной ипотеки до осени

Решение об изменении условий семейной ипотеки будет принято не раньше 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

«Решение условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года. До этой даты все условия по программе «Семейная ипотека» остаются без изменений», — говорится в сообщении.

Также вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале заявил, что с 1 июля условия ипотечного кредитования не изменятся.

«По поручению президента мы продолжаем работать над обновлением правил программы. Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними», — написал Хуснуллин.

До этого газета «Известия» сообщила, что в России хотят ужесточить условия семейной ипотеки, в частности, ограничить срок действия льготной ставки 6% 15 годами. Кроме того, процент и максимальную сумму кредита хотят привязать к региону, в котором будет приобретаться жилье, и к числу детей в семье. Что о новых правилах думают в Госдуме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, как сокращение доли льготной ипотеки повлияет на рынок.