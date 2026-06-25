Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Эксперт объяснил, как сокращение доли льготной ипотеки повлияет на рынок

Эксперт Бахчеев: сокращение льготной ипотеки послужит сигналом для инвесторов
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Сокращение доли льготной ипотеки в общем объеме выдач стоит воспринимать как корректировку рынка со стороны регулятора, а не отказ от поддержки некоторых категорий россиян. Об этом газете «Известия» сообщил управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев.

«Сегодня на льготные ипотечные программы приходится от 55 до 80% всех выдач в стране. На фоне высокой ключевой ставки рыночная ипотека для значительной части заемщиков остается недоступной, поэтому любые изменения параметров господдержки неизбежно отражаются на рынке недвижимости и поведении его участников», — подчеркнул специалист.

По его мнению, следует разделять тех, кто приобретает жилье для собственных нужд, и инвестиционных покупателей. Сегодня льготная ипотека по-прежнему является единственным реальным инструментом, позволяющим решить жилищный вопрос. Однако некоторые заемщики используют такие программы с целью покупки нескольких объектов, приобретения недвижимости на этапе строительства, последующей сдачи в аренду или сохранения капитала.

Эксперт отметил, что постепенное сокращение этих возможностей послужит сигналом для инвесторов о том, что нужен пересмотр стратегий. Рынок, где недвижимость воспринималась как способ дополнительного дохода, начнет трансформироваться. Одновременно с этим капитал будет искать альтернативные направления вложений.

При этом главным фактором является уровень ключевой ставки. Льготная ипотека должна сохранять ощутимое преимущество перед рыночной.

До этого газета «Известия» сообщила, что в России хотят ужесточить условия семейной ипотеки, в частности, ограничить срок действия льготной ставки 6% 15 годами. Кроме того, процент и максимальную сумму кредита хотят привязать к региону, в котором будет приобретаться жилье, и к числу детей в семье. Что о новых правилах думают в Госдуме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист ответила, ждать ли россиянам обвала рубля.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!