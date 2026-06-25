Эксперт объяснил, как сокращение доли льготной ипотеки повлияет на рынок

Сокращение доли льготной ипотеки в общем объеме выдач стоит воспринимать как корректировку рынка со стороны регулятора, а не отказ от поддержки некоторых категорий россиян. Об этом газете «Известия» сообщил управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев.

«Сегодня на льготные ипотечные программы приходится от 55 до 80% всех выдач в стране. На фоне высокой ключевой ставки рыночная ипотека для значительной части заемщиков остается недоступной, поэтому любые изменения параметров господдержки неизбежно отражаются на рынке недвижимости и поведении его участников», — подчеркнул специалист.

По его мнению, следует разделять тех, кто приобретает жилье для собственных нужд, и инвестиционных покупателей. Сегодня льготная ипотека по-прежнему является единственным реальным инструментом, позволяющим решить жилищный вопрос. Однако некоторые заемщики используют такие программы с целью покупки нескольких объектов, приобретения недвижимости на этапе строительства, последующей сдачи в аренду или сохранения капитала.

Эксперт отметил, что постепенное сокращение этих возможностей послужит сигналом для инвесторов о том, что нужен пересмотр стратегий. Рынок, где недвижимость воспринималась как способ дополнительного дохода, начнет трансформироваться. Одновременно с этим капитал будет искать альтернативные направления вложений.

При этом главным фактором является уровень ключевой ставки. Льготная ипотека должна сохранять ощутимое преимущество перед рыночной.

До этого газета «Известия» сообщила, что в России хотят ужесточить условия семейной ипотеки, в частности, ограничить срок действия льготной ставки 6% 15 годами. Кроме того, процент и максимальную сумму кредита хотят привязать к региону, в котором будет приобретаться жилье, и к числу детей в семье. Что о новых правилах думают в Госдуме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист ответила, ждать ли россиянам обвала рубля.