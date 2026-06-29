Суд отказался прекратить уголовное преследование бизнесмена Мошковича

В Москве суд не стал прекращать уголовное преследование главы Русагро Мошковича

В Москве суд отказался прекращать уголовное преследование основателя «Русагро» Вадима Мошковича, экс-главы холдинга Максима Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по делу о коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ходе предварительных слушаний адвокатами Мошковича и Басова были заявлены ходатайства о прекращении уголовного преследования, а также о возвращении дела прокурору, в удовлетворении которых суд отказал», — сказал агентству участник заседания, чье имя не указано.

11 июня сообщалось, что генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов дела. В окончательной редакции Мошковичу и Басову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159), в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК РФ). Основателю «Русагро» также вменяется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Иванову также предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Известно, что уголовное дело связано с хищениями при покупке «Русагро» акций холдинга «Солнечные продукты», но свою вину фигуранты дела не признают. Правоохранительные органы установили, что ущерб по делу составляет порядка 50 млрд рублей.

Ранее суд передал в доход государства имущество Мошковича, включая акции «Русагро».