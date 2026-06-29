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Бизнес

СМИ узнали, что промышленность ФРГ в 2026 году может потерять до 100 тысяч рабочих мест

Handelsblatt: в 2026 году промышленность ФРГ может потерять до 100 тысяч мест
Алексей Витвицкий/РИА Новости

В 2026 году компании в Германии планируют перенести свой бизнес за границу, что приведет к потере 100 тысяч рабочих мест в промышленном секторе. Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на совместное исследование с консалтинговой компанией Horvath.

Как показывают результаты опроса, проведенного среди одной тысячи фирм, 60% планируют до 2030 года перенести производство за границу. В этот перечень вошли ключевые отрасли — автопром, машиностроение и строительная сфера. Согласно опросу, увеличить штат сотрудников намерены только 16% немецких компаний.

«Модель Германии как страны-экспортера имела успех на протяжении десятилетий. Сейчас ей настал конец», - констатировал партнер Horvath Ральф Заутер.

Он отметил, что сейчас все чаще производство, научные исследования и разработки не концентрируются в одном месте, а распределяются по всему миру. Так, новые рабочие места компании из Германии намерены создавать в Индии, Китае, других странах Азии и в Северной Америке.

До этого стало известно, что Ассоциация немецких работодателей в сфере тяжелой промышленности Gesamtmetall ожидает дальнейших крупных сокращений сотрудников в 2026 году. По словам управляющего Gesamtmetall Оливера Зандера, промышленность Германии теряет порядка 10 тыс. рабочих мест ежемесячно.

Ранее в Германии потребовали вернуть российские энергоресурсы для спасения промышленности от краха.

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