ВТБ окажет поддержку жителям Крыма и Севастополя

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Республике Крым и Севастополе банк ВТБ окажет пострадавшим клиентам специальные меры поддержки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе банка.

«Банк готов предоставлять кредитные каникулы на 6 месяцев, проводить реструктуризацию задолженности и применять другие инструменты для снижения финансовой нагрузки. Условия рассматриваются индивидуально, в зависимости от ситуации каждого заемщика», — отметили в банке.

Для получения помощи нужно обратиться в банк через чат в ВТБ Онлайн, в ближайшем офисе или по телефону контакт-центра. Для заявки необходимо будет предоставить подтверждающие документы.

В банке отметили, что отделения в Крыму и Севастополе работают по обычному графику, однако в случае временного отсутствия электроэнергии работа офисов ведется в режиме консультаций.

Доступность наличных обеспечена в полном объеме, банкоматы работают без перебоев, ограничения возможны только в моменты отсутствия электроэнергии, сообщили в ВТБ.

Мобильное приложение и интернет-банк доступны для клиентов круглосуточно.

Региональные режимы чрезвычайной ситуации ввели в Крыму и Севастополе 26 июня.

Ранее жителей Севастополя призвали не создавать ажиотаж на снятие наличных