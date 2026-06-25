Жителей Севастополя призвали не создавать ажиотаж на снятие наличных

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей не создавать ажиотаж вокруг снятия наличных и сообщил, что крупнейшие банки города работают в штатном режиме. Об этом он написал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Запас наличных в отделениях сформирован в достаточном объеме, инкассация также проводится в штатном режиме», — уточнил он.

Развожаев отметил, что для бесперебойной работы банковских отделений установлены дизель-генераторы, кроме того, в ряде отделений установлены источники бесперебойного питания.

До этого губернатор Севастополя заявил, что Киев поставил своей целью сделать жизнь в городе невыносимой, однако не следует паниковать, поскольку только этого и хочет враг. При этом Развожаев предупредил, что в ближайшие две-три недели «легче не станет».

24 июня ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю — за ночь и утро средства ПВО сбили 70 беспилотников, в результате атаки пострадали два человека. Город также оказался полностью обесточен — на линию не вышли городские троллейбусы, а детские сады перешли на особый режим работы. Из-за невозможности приготовить горячие обеды детей обеспечили сухпайками. Как город живет после атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Крыма призвал жителей полуострова не поддаваться панике.