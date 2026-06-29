ФАС раскрыла картельный сговор в сфере ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель в сфере ЖКХ в Московской области на сумму более 5,5 млрд рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным ФАС, четыре компании участвовали в торгах на выполнение работ по реконструкции, капремонту, строительству и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Закупки проводились для нужд учреждений пяти городских округов — Подольска, Щелкова, Мытищ, Долгопрудного и Талдомского.

В отношении ООО «Московская областная инженерная компания», ООО «ПроектСтройМонтаж», ООО «Региональная строительная производственная компания» и ООО «Время» возбуждено дело по пункту 2 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции». Компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения для поддержания цен на торгах. По данным ФАС, они координировали свои действия и побеждали на аукционах с минимальным снижением от начальной максимальной цены. Общая сумма контрактов составила 5,5 млрд рублей.

До этого ФАС совместно с Генпрокуратурой выявила нарушения при начислении тарифов на тепло- и водоснабжение в 65 регионах. В ходе проверок обнаружено 801 тарифное решение с нарушениями, а также 4 млрд рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы, которые предписано направить на модернизацию объектов ЖКХ.

Ранее в ФАС прокомментировали изменения тарифов ЖКХ.