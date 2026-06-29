В Госдуме рассказали, когда покупка квартиры под сдачу будет выгодной

Покупка квартиры под сдачу в аренду может быть оправдана, если у семьи есть долгосрочный план на это жилье — например, в будущем передать его детям или использовать как дополнительную гарантию. Но если цель заключается только в ежемесячном доходе, такая стратегия может быть невыгодной, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Сегодня вопрос покупки квартиры для последующей сдачи в аренду нужно рассматривать шире, чем просто личное решение собственника. Мы видим серьезное изменение на рынке жилья: покупка квартиры для многих семей становится все более сложной задачей. За последние годы стоимость новостроек существенно выросла, в Москве минимальный бюджет покупки в массовом сегменте за год увеличился примерно на 50%, а рыночная ипотека при нынешних ставках остается для значительной части граждан фактически заградительной», — отметил Аксененко.

По его словам, на этом фоне аренда становится все более востребованной: по оценкам аналитиков, с 2020 года число семей, которые снимают жилье на рыночных условиях, выросло с 5,1 млн до 5,8 млн. Этот рост связан не с тем, что люди перестали хотеть собственную квартиру, — для нашей страны собственное жилье по-прежнему остается важной ценностью и гарантией стабильности, подчеркнул депутат. По его словам, просто для многих семей покупка откладывается из-за высоких цен, дорогих кредитов и отсутствия достаточных накоплений на первоначальный взнос.

Поэтому спрос на аренду действительно будет сохраняться, особенно в крупных городах, университетских центрах, территориях с активным рынком труда, считает Аксененко. Но это не означает, что покупка квартиры под сдачу автоматически становится выгодной — важно не поддаваться иллюзии, что любая недвижимость будет быстро сдана и начнет приносить стабильный доход, констатировал парламентарий.

По его словам, сегодня наниматель стал более требовательным: люди смотрят не только на цену, но и на транспортную доступность, состояние дома, качество ремонта, наличие школ, детских садов, поликлиник, магазинов, безопасность двора и подъезда, работу управляющей компании. Квартира в неудачной локации или в доме с проблемами может долго простаивать либо сдаваться дешевле, чем рассчитывал собственник, сказал депутат.

Он добавил, что арендодатели часто не учитывают все расходы: помимо самой покупки, есть налоги, коммунальные платежи, страхование, текущий ремонт, замена мебели и техники, возможные месяцы простоя. Если квартира приобретена в ипотеку, риски еще выше: платеж банку нужно вносить независимо от того, живет там наниматель или квартира временно пустует, подчеркнул Аксененко.

«Я бы сказал так: покупка квартиры под аренду может быть оправдана, если у семьи есть долгосрочный план на это жилье – например, в будущем передать его детям или использовать как дополнительную гарантию. Но если цель только в ежемесячном доходе, нужно очень внимательно считать экономику и не забывать, что это не пассивный заработок без участия, а ответственность и постоянное управление», — заключил Аксененко.

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