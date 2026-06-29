Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

В Госдуме рассказали, когда покупка квартиры под сдачу будет выгодной

Депутат Аксененко: выгодно покупать жилье под сдачу с прицелом на передачу детям
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Покупка квартиры под сдачу в аренду может быть оправдана, если у семьи есть долгосрочный план на это жилье — например, в будущем передать его детям или использовать как дополнительную гарантию. Но если цель заключается только в ежемесячном доходе, такая стратегия может быть невыгодной, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Сегодня вопрос покупки квартиры для последующей сдачи в аренду нужно рассматривать шире, чем просто личное решение собственника. Мы видим серьезное изменение на рынке жилья: покупка квартиры для многих семей становится все более сложной задачей. За последние годы стоимость новостроек существенно выросла, в Москве минимальный бюджет покупки в массовом сегменте за год увеличился примерно на 50%, а рыночная ипотека при нынешних ставках остается для значительной части граждан фактически заградительной», — отметил Аксененко.

По его словам, на этом фоне аренда становится все более востребованной: по оценкам аналитиков, с 2020 года число семей, которые снимают жилье на рыночных условиях, выросло с 5,1 млн до 5,8 млн. Этот рост связан не с тем, что люди перестали хотеть собственную квартиру, — для нашей страны собственное жилье по-прежнему остается важной ценностью и гарантией стабильности, подчеркнул депутат. По его словам, просто для многих семей покупка откладывается из-за высоких цен, дорогих кредитов и отсутствия достаточных накоплений на первоначальный взнос.

Поэтому спрос на аренду действительно будет сохраняться, особенно в крупных городах, университетских центрах, территориях с активным рынком труда, считает Аксененко. Но это не означает, что покупка квартиры под сдачу автоматически становится выгодной — важно не поддаваться иллюзии, что любая недвижимость будет быстро сдана и начнет приносить стабильный доход, констатировал парламентарий.

По его словам, сегодня наниматель стал более требовательным: люди смотрят не только на цену, но и на транспортную доступность, состояние дома, качество ремонта, наличие школ, детских садов, поликлиник, магазинов, безопасность двора и подъезда, работу управляющей компании. Квартира в неудачной локации или в доме с проблемами может долго простаивать либо сдаваться дешевле, чем рассчитывал собственник, сказал депутат.

Он добавил, что арендодатели часто не учитывают все расходы: помимо самой покупки, есть налоги, коммунальные платежи, страхование, текущий ремонт, замена мебели и техники, возможные месяцы простоя. Если квартира приобретена в ипотеку, риски еще выше: платеж банку нужно вносить независимо от того, живет там наниматель или квартира временно пустует, подчеркнул Аксененко.

«Я бы сказал так: покупка квартиры под аренду может быть оправдана, если у семьи есть долгосрочный план на это жилье – например, в будущем передать его детям или использовать как дополнительную гарантию. Но если цель только в ежемесячном доходе, нужно очень внимательно считать экономику и не забывать, что это не пассивный заработок без участия, а ответственность и постоянное управление», — заключил Аксененко.

Ранее россиянам назвали условие, при котором квартиры подешевеют на 10%.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!