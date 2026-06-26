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Бизнес

Россиянам назвали условие, при котором квартиры подешевеют на 10%

Риелтор Маслевский: жилье подешевеет на 5–10% при росте ключевой ставки до 21–25%
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Массовое снижение цен на квартиры в России возможно только при дальнейшем ухудшении ситуации с ипотекой и росте ключевой ставки до 21–25% годовых. Даже в этом случае жилье, скорее всего, подешевеет лишь на 5–10%, рассказал «Газете.Ru» эксперт по недвижимости, риелтор Роман Маслевский.

«Дорогая ипотека сама по себе не приводит к резкому падению цен. В первую очередь снижается число сделок, а собственники предпочитают ждать покупателей, а не сразу снижать стоимость жилья. При ставках по ипотеке около 30% годовых спрос может практически исчезнуть. Однако даже в таком сценарии речь, скорее всего, будет идти лишь о коррекции цен в пределах 5–10%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в предыдущие годы. После роста ключевой ставки рынок сначала реагировал сокращением числа сделок, а уже затем отдельные продавцы начинали делать скидки», — отметил Маслевский.

По его словам, при этом размер дисконта во многом зависит от конкретного собственника: наиболее охотно торгуются те, кому необходимо быстро продать квартиру из-за переезда, покупки нового жилья или раздела имущества.

Тем, кто откладывает покупку в ожидании более низких цен, Маслевский посоветовал учитывать возможные риски.

«Покупатели могут выиграть на скидке, но проиграть на стоимости квартиры. Когда ипотека начнет дешеветь, спрос оживится, и цены могут снова пойти вверх», — пояснил эксперт.

Ранее экономист спрогнозировала ставки по ипотеке на 2027 год.

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