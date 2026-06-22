Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В России подешевел черный чай

Экономист Абрамов: черный чай в России подешевел почти на 26% за год
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Черный чай в российских магазинах подешевел на 25,6% с 20 июня 2025 года по 20 июня 2026-го, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«По данным на 20 июня 2026 года, значение Индекса Мишек в годовом выражении выросло на 2,2% по сравнению с его ростом на 2,9% неделю назад. За год подешевели черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Простоквашино» (-12,5%), апельсиновый сок J7 (-10,3%), морковь (-7,1%), конфеты «Мишка косолапый» (-4,5%), бананы (-3,4%) и подсолнечное масло «Олейна» (-2,9%)», — отметил Абрамов.

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+27,3%), сельдь «Матиас» (+19,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+18,2%), яйца «Окские» категории С1 (+16,7%), куриные тушки «Каждый день» (+8,1%), белый хлеб (+4,8%) и плавленый сыр «Фетакса» (+3,1%).

За неделю с 13 по 20 июня 2026 года значение Индекса Мишек выросло на 1,9% по сравнению с его ростом на 4,0% неделю назад. За неделю выросли цены на морковь (+10,2%), куриные тушки «Каждый день» (+8,1%) и бананы (+7,7%). Цены остальных товаров в индексе не изменились.

По данным ЦБ на 15 июня, годовая инфляция достигла 5,6%.

Ранее сообщалось, что в России подешевели бананы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!