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Россияне рассказали о своем отношении к подпискам в подарок

Более 40% опрошенных россиян боятся купить подписку в подарок на ненужный сервис
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Каждый второй (44%) опрошенный россиянин считает риск ошибиться с выбором сервиса главным препятствием при покупке подписки в подарок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 22% воспринимают такой подарок как слишком формальный, а 15% не понимают, как торжественно вручать его. При этом каждый пятый опрошенный не видит никаких барьеров для того, чтобы подарить подписку.

Более половины опрошенных получали такие подарки, но активировали их лишь 32%, а 27% так и не воспользовались подпиской. 16% отметили, что с радостью бы приняли такой вариант подарка, а 26% заявили, что им никогда не дарили подписки.

Оптимальным сроком подарочной подписки большинство считает год — такой вариант выбрали 37% участников опроса. Для 43% россиян не требуется специального повода для такого подарка, 23% дарят его на день рождения, 19% — к гендерным праздникам, 15% — на Новый год.

Интерес к самому формату подписок остается высоким: 42% россиян хотели бы получить мультисервисную подписку с кешбэком и скидками. Далее следуют подписки на кино и сериалы (24%), спорт (13%), образовательные платформы и книги (12%), а также музыка (9%).

«Как и у любого подарка, у подписки тоже есть свои нюансы: здесь важно учитывать интересы получателя, срок действия подписки и повод. Тем не менее мы ожидаем рост спроса на такие решения. Подписки позволяют экономить на повседневных тратах и дают доступ к широкому набору сервисов, а также подстраиваются под образ жизни пользователя. По мере того, как подписки будут совершенствоваться, так и этот формат будет становиться все более популярным в качестве подарков», — отметил руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что почти каждый пятый россиянин готов платить за ИИ-помощника в приложениях.

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