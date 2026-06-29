Россиянам спрогнозировали замедление роста зарплат в 2027 году

Финансист Селезнев: зарплаты россиян вырастут на 7–8% в 2027 году

Темпы роста зарплат в России в 2027 году, скорее всего, снизятся по сравнению с предыдущими годами, однако увеличение доходов продолжится. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«В 2025–2026 годах номинальные зарплаты росли примерно на 13–15%, однако в следующем году темпы могут замедлиться до 7–8%. Темпы роста зарплат замедлятся, но не остановятся. Причины — эффект высокой базы, сжимающаяся маржа компаний из-за дорогих кредитов и возможное замедление отдельных отраслей экономики. При этом рынок труда продолжит поддерживать рост зарплат за счет сохраняющегося кадрового дефицита. Наиболее заметное повышение доходов ожидает специалистов в сфере IT и кибербезопасности, промышленности, машиностроения, логистики и строительства», — отметил Селезнев.

По его словам, в то же время потенциал роста зарплат будет более ограниченным в ретейле, гостиничном бизнесе, общепите и других сферах услуг с невысокой добавленной стоимостью.

Эксперт считает, что дефицит кадров сохранится и в 2027 году.

«Единственный реальный выход для работодателей — автоматизация и повышение производительности труда. Но для этого нужны время и инвестиции», — подчеркнул финансист.

По словам Селезнева, сотрудникам не стоит рассчитывать на автоматическое повышение зарплаты только из-за нехватки работников. Компании будут в первую очередь удерживать наиболее ценных специалистов, предупредил эксперт.

Чтобы увеличить шансы на рост доходов, Селезнев посоветовал осваивать инструменты искусственного интеллекта и автоматизации, развивать навыки работы с данными, а также фиксировать собственный вклад в результаты компании. Тем, кто работает в отраслях с ограниченным потенциалом роста зарплат, эксперт рекомендовал заранее рассматривать переход в более перспективные сферы.

Ранее была названа зарплата для получения максимальных пенсионных баллов.