В Приморье ввели ограничения на отпуск топлива для большегрузов

Заместитель председателя правительства Приморского края Владимир Малюшицкий заявил, что большегрузы смогут заливать в баки не более 100 литров топлива в черте города и не более 200 литров на трассе. Об этом сообщает портал Vladnews со ссылкой на региональное правительство.

Он уточнил, что отпуск топлива в канистры временно запрещен. Ограничительные меры носят временный характер и связаны с действиями недобросовестных потребителей, добавил Малюшицкий.

Чиновник поделился, что некоторые водители набирали в баки до тысячи тонн, отъезжали, сливали топливо и возвращались на заправку снова. В правительстве уточнили, что все ограничения будут сняты, как только ажиотажный спрос снизится. В крае достаточно запасов топлива как для жителей, так и для предприятий.

29 июня Минэнерго Московской области сообщило, что в регионе сформированы достаточные запасы бензина и топлива. Отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов назвали временным и связали его дефицит с повышенным спросом в конкретных районах.

Ранее Путин оценил уровень дефицита топлива на внутреннем рынке России.