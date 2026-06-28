Родные президента и министра торговли США наживутся на казахстанском вольфраме

Сыновья президента США и родственники американского министра торговли получат финансовую выгоду от сделки по добыче вольфрама в Казахстане. Об этом пишет The New York Times.

Речь идет о проекте, в котором администрация США одобрила федеральное финансирование на сумму до $1,6 млрд, а Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп через свою инвестиционную компанию получили 20-процентную долю. Сыновья главы минторга Говарда Лютника через свою компанию помогли привлечь $210 млн для одного из инвесторов, участвовавших в проекте.

Партнерство с казахстанской стороной было оформлено за шесть дней до официального подписания сделки по добыче вольфрама, состоявшегося на саммите C5+1 в ноябре 2025 года, отмечает NYT.

Представитель Дональда Трампа-младшего заявил изданию, что он является лишь пассивным инвестором и не участвует в операционной деятельности компаний, в которые вкладывает средства.

Сделка касается разработки двух крупных месторождений триоксида вольфрама — Северный Катпар и Верхний Кайракты. Их суммарные запасы оцениваются в 1,4 млн тонн, а ожидаемая добыча — примерно в 12 тыс. тонн в год.

Ранее NBC News узнал об «отчаянных поисках» США вольфрама для создания оружия.