NBC News узнал об «отчаянных поисках» США вольфрама для создания оружия

США вынуждены вести отчаянные поиски вольфрама для производства оружия на фоне истощения запасов из-за войны в Иране и доминирования Китая в оборонной отрасли. Об этом сообщает NBC News.

«Для их восполнения (запасов оружия. — «Газета.Ru») потребуется сверхпрочный металл вольфрам, в производстве и очистке которого доминирует Китай, что заставляет США отчаянно искать его в других местах», — говорится в публикации.

Отмечается, что собственные вольфрамовые рудники перестали действовать в США с 2015 года. Главная ставка в попытках снизить зависимость американского военно-промышленного комплекса (ВПК) от Китая сейчас делается на возобновление добычи на старых шахтах в Южной Корее.

По данным телеканала, вольфрам незаменим для оборонной сферы США, поскольку используется в том числе при производстве ракет Tomahawk, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, бронебойных снарядов и истребителей.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США планируют еще сильнее нарастить численность армии. По его словам, американская армия станет еще больше уже в 2027 году и ее численность продолжат увеличивать. Хегсет также сообщил, что Вооруженные силы США полностью выполнили план по набору рекрутов на 2026 год.

Ранее Пентагон изменил правила набора в армию США из-за нехватки людей.