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Бизнес

В бюджет РФ заложат средства на обслуживание новых пассажирских самолетов

Глава Минтранса анонсировал выделение средств на поддержку российских самолетов
Илья Наймушин/РИА Новости

Минтранс и Минпромторг заложат в бюджет средства на поддержание летной годности новых отечественных самолетов. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в кулуарах съезда «Единой России», передает РИА Новости.

«Мы все необходимые средства предусмотрим совместно с Минпромом», — ответил Никитин на вопрос о размере будущих выплат.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов до этого сообщал, что его ведомство прорабатывает возможность выделения специальной субсидии для авиаперевозчиков на «раскатку» — поддержание летной годности новой техники в первые годы ее использования.

Министр сравнил самолеты с «живыми организмами», которые постоянно дорабатываются на протяжении всего жизненного цикла, а возникающие в процессе эксплуатации технические неполадки и другие сложности — с «детскими болезнями».

На первом этапе XXIII съезда «Единой России», который проходит сегодня в Москве, будут утверждаться списки кандидатов от партии на выборы в Госдуму девятого созыва.

Ранее в России собрали 14 новых отечественных самолетов, которые заменят иностранные лайнеры.

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