США поставили условие допуска своего газа в Европу

Райт: США не будут поставлять газ в ЕС, если там не смягчат закон по выбросам

США могут перестать поставлять в европейские страны свой сжиженный природный газ (СПГ), если Евросоюз не смягчит контроль за выбросами метана, заявил американский министр энергетики Крис Райт. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, без существенной реформы закона по выбросам метана Европе «будет причинена серьезная боль». Райт добавил, что в данной ситуации речь идет не об эскалации, просто американские энергоносители будут поставляться куда-то еще.

До этого обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Европа становится слишком зависимой от поставок американского сжиженного природного газа. Блас написал, что «за закрытыми дверями» европейские чиновники высказывают обеспокоенность по поводу американского СПГ. И среди последствий такой зависимости может быть то, что Вашингтон получит «дипломатический рычаг» на переговорах с Брюсселем.

По его мнению, Европе следует сократить долю американского СПГ до «более безопасных уровней», то есть как минимум до 50%. Если же Европа не будет «осторожна», то она может оказаться зависимой от США «более чем на 75% в плане поставок СПГ».

Ранее в ЕС начала действовать часть ограничений на импорт российского газа.