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В России рекордно вырос спрос на канистры для топлива

Shot: спрос на 20-литровые канистры для бензина вырос на рекордные 60% за месяц
Константин Михальчевский/РИА Новости

В России спрос на 20-литровые канистры для бензина вырос на рекордные 60% за месяц, сообщает Telegram-канал Shot.

Водители ринулись за тарой, спровоцировав повышенный спрос, также емкости сейчас активно скупают спекулянты для перепродажи, что привело к росту цен на сами канистры.

Чаще всего покупают емкости большого объема: 30-литровые канистры за июнь подорожали на 77% и сейчас стоят около 1800 рублей, а 50-литровые выросли в цене на 23% — почти до 1400 рублей за штуку.

На фоне перебоев с поставками топлива в России повысился спрос на присадки для бензина, якобы снижающие его расход. Продавцы канистр для ГСМ на маркетплейсах резко подняли цены, а на АЗС и в ряде магазинов запчастей возникла нехватка этих емкостей. О том, как россияне справляются с возникшими трудностями, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в «Яндексе» в разы выросло количество запросов на тему «как слить бензин».

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