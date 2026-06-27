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На Украине заявили о проблемах с топливом

Куюн: на прифронтовых территориях Украины начались проблемы с топливом
Petair/Shutterstock/FOTODOM

На прифронтовых территориях Украины начались проблемы с топливом. Об этом заявил руководитель «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, передает издание «Страна.ua».

«Однозначно можно говорить про проблемы с обеспечением прифронтовых регионов. Это реально беда. Это реально, десятки объектов уже были атакованы», — сказал эксперт.

Куюн добавил, что из-за угрозы атаки дронов водители бензовозов отказываются ехать в прифронтовые районы. По его словам, для защиты техники на Украине применяют сетки и мобильные укрытия для персонала. Однако эффективность таких методов остается невысокой, уточнил глава компании.

25 июня российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области. За последний месяц ВС РФ уничтожили больше 150 АЗС и 100 бензовозов. Кроме этого, ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты. Российские власти ранее говорили, что интенсивность атак будет возрастать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ высказались о возможностях Украины производить ядерное топливо.

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