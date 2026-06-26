HR-эксперт назвал самых востребованных специалистов на рынке труда

Сегодня при поиске новых сотрудников рекуртеры уделяют больше всего внимания соотношению опыта кандидата и его зарплатных ожиданий. Об этом kp.ru рассказал кадровый эксперт, создатель кадрового агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин.

«Если человек готов работать за меньшие деньги и при этом у него больше опыт, мы, конечно, его с гораздо большим удовольствием порекомендуем работодателю, чем человека без опыта, но с большими зарплатными ожиданиями», — объяснил специалист.

По его словам, сейчас на рынке труда происходит сильная оптимизация. Работодатели стараются заменить сотрудников, получающих большую заработную плату, на специалистов, которые готовы получать меньше средней суммы по рынку.

Эксперт подчеркнул, что у работодателей есть гипотетические ожидания, что кандидаты в возрасте от 40 до 45 лет окажутся опытными работниками с меньшими зарплатными ожиданиями.

Руководитель сектора подбора персонала в офис Fix Price Татьяна Богословская до этого говорила, что грамотная самопрезентация на собеседовании — это не просто перечисление навыков, а умение связать свой опыт с потребностями компании. По ее словам, такой подход в большинстве случаев помогает кандидату получить предложение о работе. Умение правильно выстраивать речь на собеседовании — ключ к тому, чтобы произвести хорошее впечатление и заинтересовать работодателя.

Ранее стало известно, что большинство рабочих готовы пройти собеседование с ИИ.