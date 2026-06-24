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Экономист спрогнозировала ставки по ипотеке на 2027 год

Экономист Кузнецова: ставки по ипотеке опустятся до 11–14% в 2027 году
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

В 2027 году рыночная ипотека в России может стать заметно доступнее, чем в 2026-м, однако возвращения к «дешевым» кредитам ждать не стоит. Средние ставки могут снизиться до 11–14% годовых, рассказала «Газете.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Сейчас ключевая ставка составляет 14,25%, а средние рыночные ставки по ипотеке находятся значительно выше — около 18–19% годовых. Это связано с тем, что банки учитывают не только ставку ЦБ, но и стоимость фондирования, срок кредита, риски заемщика, требования к капиталу и собственную маржу. Снижение ключевой ставки, которое произошло 19 июня, не приведет к мгновенному удешевлению ипотеки. Банки будут двигаться осторожно, потому что для них важен не только сам факт снижения ставки, но и уверенность, что цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжится. Поэтому ипотека обычно снижается с лагом, а не на следующий день после решения ЦБ», — отметила Кузнецова.

По ее оценке, если к концу 2026 года ключевая ставка опустится примерно к 12%, рыночная ипотека может снизиться до 14–16% годовых. В более оптимистичном сценарии отдельные предложения для надежных заемщиков могут быть ближе к 13,5–14,5%, однако массовой ипотеки по такой ставке ждать не стоит, считает экономист.

«В 2027 году при дальнейшем замедлении инфляции и снижении ключевой ставки до 8–10% средние ставки по рыночной ипотеке могут постепенно опуститься до 11–14% годовых. В первой половине года они, вероятно, будут ближе к 13–15%, а во второй — при благоприятном сценарии — к 11–13%», — допустила Кузнецова.

Она подчеркнула, что на ипотечные ставки будут влиять инфляция, курс рубля, бюджетная политика, стоимость фондирования банков, спрос на жилье и ситуация на рынке недвижимости.

«Скорее всего, рынок перейдет не от дорогой ипотеки к дешевой, а от очень дорогой ипотеки к умеренно дорогой», — отметила эксперт.

По ее словам, более выгодным 2027 год может стать для покупателей с хорошим первоначальным взносом, стабильным подтвержденным доходом, низкой долговой нагрузкой и качественной кредитной историей. Также в лучшем положении будут семьи, которые смогут воспользоваться льготными программами, если они сохранятся. Тем, кто откладывает покупку жилья в ожидании резкого снижения ставок, Кузнецова посоветовала учитывать риск роста цен на квартиры: если спрос оживится вслед за снижением ставок, продавцы могут поднять цены, и часть выгоды от более дешевой ипотеки будет потеряна.

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