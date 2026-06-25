Каждого второго россиянина беспокоит несоответствие дизайна квартиры трендам

Для россиян важно, как интерьер квартиры выглядит на фото и в соцсетях. У 52% россиян несоответствие дизайна квартиры трендам в социальных сетях вызывает психологический дискомфорт, рассказал «Газете.Ru» руководитель перспективных проектов Level Group Артем Охмат.

«Еще 14% не переживают по этому поводу, так как не делятся публикациями в соцсетях. И только 34% поделились, что не стесняются делиться фотографиями своей квартиры в социальных сетях. Почти каждый третий россиянин необдуманно покупал трендовый декор и делал ремонт в погоне за трендами, забывая об удобстве и эргономике. Однако подавляющее большинство россиян остаются рациональными и не ориентируются на мимолетные тренды социальных сетей при обустройстве квартиры», — отметил Охмат.

По его словам, 22% россиян готовы пожертвовать другими параметрами жилья ради эстетической привлекательности и фотогеничности квартиры. Это связано с тем, что россияне все чаще выбирают не просто квадратные метры, а стиль жизни, пояснил Охмат.

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