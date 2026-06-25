Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Каждого второго россиянина беспокоит несоответствие дизайна квартиры трендам

Level Group: 52% россиян беспокоит несоответствие дизайна квартиры трендам
miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Для россиян важно, как интерьер квартиры выглядит на фото и в соцсетях. У 52% россиян несоответствие дизайна квартиры трендам в социальных сетях вызывает психологический дискомфорт, рассказал «Газете.Ru» руководитель перспективных проектов Level Group Артем Охмат.

«Еще 14% не переживают по этому поводу, так как не делятся публикациями в соцсетях. И только 34% поделились, что не стесняются делиться фотографиями своей квартиры в социальных сетях. Почти каждый третий россиянин необдуманно покупал трендовый декор и делал ремонт в погоне за трендами, забывая об удобстве и эргономике. Однако подавляющее большинство россиян остаются рациональными и не ориентируются на мимолетные тренды социальных сетей при обустройстве квартиры», — отметил Охмат.

По его словам, 22% россиян готовы пожертвовать другими параметрами жилья ради эстетической привлекательности и фотогеничности квартиры. Это связано с тем, что россияне все чаще выбирают не просто квадратные метры, а стиль жизни, пояснил Охмат.

Ранее экономист спрогнозировала ставки по ипотеке на 2027 год.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!