Шишкарев передумал выкупать 49% УК «Дело» у Росатома

Основатель и глава совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев заявил, что не будет выкупать 49% УК «Дело» у Росатома. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Это трудное для меня решение, но я принял его как основатель, как человек, отвечающий за компанию, - исходя из интересов бизнеса с более чем 30-летней историей», — написал он.

Шишкарев отметил, что отказался от покупки в интересах стабильности и развития бизнеса, так как доступные условия сделки не гарантировали устойчивости группы. В связи с этим право определять структуру владения переходит к госкорпорации, которая ранее уже увеличивала свою долю в компании.

Шишкарев — основатель и председатель совета директоров Группы компаний «Дело» — крупного транспортно‑логистического холдинга. В 2021 году входил в рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России», в 2024 году — в список «125 миллиардеров России».

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