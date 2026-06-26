В России объяснили резкое подорожание доллара

Курс доллара на внебиржевом рынке поднимался до 79 рублей 26 июня из-за завершения налогового периода в России и геополитической обстановки, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Рубль резко ускорил снижение. Налоговый период, который притормозил девальвационный импульс, завершается. Общее давление на все рублевые активы оказывает напряженность в геополитике. Индекс гособлигаций RGBI ушел ниже 114 пунктов впервые за восемь месяцев. Кроме того, падение цен на нефть (-9% за неделю, -27% с конца мая) предвещает сокращение притока экспортной валютной выручки, и в свете подобных ожиданий часть инвесторов может увеличивать валютную позицию, покупая доллары. Также спрос на иностранные деньги может расти со стороны импортеров и россиян, выезжающих в отпуска за рубеж», — отметил Смирнов.

По его мнению, в ближайшее время курс доллара может составить 76–78 рублей. В июле доллар может постепенно приближаться к 80 рублям, предупредил Смирнов. По его словам, это будет связано со спадом цен на энергоресурсы, циклом снижения ключевой ставки, оживлением импорта, сезоном отпусков, завершением операций зеркалирования инвестирования из Фонда национального благосостояния. Сдерживать девальвацию в июле могут высокие продажи валюты под налоги, заключил Смирнов.

Ранее стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе.